Présidentielle : comment la guerre en Ukraine perturbe l'agenda de Zemmour

620 parrainages ont été validés par le Conseil Constitutionnel pour Eric Zemmour, 532 pour Nicolas Dupont-Aignan et 503 pour Marine Le Pen. Les trois candidats ont remercié les élus, et on se serrait même dans les bras au QG d’Eric Zemmour. C'est une étape importante de franchie, mais elle intervient dans un moment où il est de plus en plus difficile pour eux de faire campagne, à seulement quelques semaines du premier tour de la présidentielle.

Des changements d'agenda

Il y a même une sorte d’abattement dans leurs équipes face à la guerre en Ukraine. Tous les prétendants à l'Elysée regardent Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat, gagner en popularité de sondages en sondages, sans arriver à trouver de ripostes. Ce contexte les contraint également à des changements d'agenda, comme l’arrivée du ralliement tant attendu chez Eric Zemmour de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Plusieurs cadres évoquait la possibilité qu'il ait lieu ce week-end. L’ancien journaliste du Figaro tient un meeting au Zenith de Toulon dimanche, en PACA, région de l’ancienne députée de Vaucluse.

Plus de 8.000 personnes sont attendues. Le lieu est idéal pour une telle annonce. Mais se pose surtout la question du timing. Est-ce que ce serait vraiment productif d'annoncer ce ralliement maintenant ? Et non pas trop éloigné des préoccupations des Français ? Dilemme. Dans cette situation, les candidats peinent tous à exister.