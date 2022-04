Présidentielle : à Hénin-Beaumont, les militants RN satisfaits

REPORTAGE

Explosion de joie de courte durée salle Debeyre à l’annonce des résultats. À Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, une centaine de sympathisants étaient rassemblés dimanche soir pour attendre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Parmi eux, Doloresse, très émue : "J’ai le cœur qui bat, je suis très contente. Depuis des années, je vote pour Marine et là, je vois que c’est peut-être son année."

Frustré par le score d'Emmanuel Macron

C’est une revanche face à Emmanuel Macron, explique-t-elle. Mais d’autres militants regrettent le score du chef de l’État, plus élevé qu’en 2017. "Forcément un peu déçu de voir Macron à 28% quand même. Les Français n'ont rien compris du tout". 45 minutes après l'annonce des résultats, Jean-Luc Mélenchon prend la parole, et des huées se font entendre dans la salle lorsqu'il répète à plusieurs reprises qu'"il ne faut pas donner une seule voie à Madame Le Pen".

Des consignes de vote qui ne valent plus grand-chose

Une recommandation que déplore Christopher Szczurek, adjoint au maire à Hénin-Beaumont. "Les quelques consignes de vote des leaders politiques ce soir ne valent pas grand-chose. Les gens en ont marre de recevoir des leçons. Il y a quelques années, on leur a dit, 'il faut absolument faire barrage à Marine Le Pen en votant contre Emmanuel Macron'. On a vu le résultat, aujourd'hui on n'y reprendra plus les Français'". Il y a un véritable espoir de changement affirme ce responsable politique. "C’est ce que nous martèlerons dès ce lundi insiste-t-il sur le terrain".