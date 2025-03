Présidentielle 2027 : «Je pense qu'à l'instant T, Edouard Philippe sera président», estime Cyril Hanouna

Dans "On marche sur la tête" ce jeudi, Cyril Hanouna a livré le scénario qui lui semble le plus probable pour la présidentielle 2027. Selon lui, "rien ne changera" à l'issue de l'élection. "Nous auront le même gouvernement, la même présidence", a-t-il estimé.

"Je pense qu'aujourd'hui rien ne change et que rien ne changera", a déploré Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête", ce jeudi 20 mars. L'animateur a ainsi détaillé sa vision de la future élection présidentielle, après que chaque chroniqueur de l'émission a donné son avis. Edouard Philippe sera élu et "il fera pareil que Macron", a-t-il assuré.

"Les gens demandent du changement et dès qu'on change, les gens n'aiment pas", souligne-t-il. Pour lui, il ne peut y avoir qu'Edouard Philippe contre Marine Le Pen au second tour. "Je pense qu'à l'instant T, Edouard Philippe sera président", conclut-il.