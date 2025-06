Présidentielle 2027 : «Je ne crois pas au retour du débat droite-gauche sous des formes classiques», lance Manuel Valls

Article Suggestions

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Manuel Valls, explique pourquoi, selon lui, la présidentielle de 2027, ne marquera pas le retour à un débat gauche-droite. Selon l'actuel ministre des Outre-mer, il faut par ailleurs "continuer à dépasser les affrontements anciens" et "travailler sur le fond et sur la forme" pour éviter un second tour Mélenchon-RN.