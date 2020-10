Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand le mieux placé à droite, selon un sondage

Et si le candidat de la droite pour l'élection présidentielle de 2022 était Xavier Bertrand ? Alors que le favori naturel pour ce costume, François Baroin, laisse planer le doute sur sa candidature, un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio* publié ce dimanche estime que le président du conseil régional des Hauts-de-France obtiendrait le plus de suffrages exprimés. Ainsi, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, Xavier Bertrand obtiendrait 16% des voix.

Xavier Bertrand devant François Baroin à droite

Il devancerait ainsi le président de l'association des maires de France François Baroin (14%), la présidente du conseil régional d'Ile-de-France Valérie Pécresse (11%), le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau (8%), et la candidate malheureuse aux dernières municipales parisiennes Rachida Dati (8%).

Anne Hidalgo la mieux placée pour représenter le PS, mais pas toute la gauche

De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est la maire de Paris Anne Hidalgo qui semble la mieux placée pour incarner le PS en 2022. La socialiste remporterait 9% des suffrages et surclasse l'ancien président François Hollande (7%) ainsi que l'ancienne ambassadrice des pôles Ségolène Royal (5%). Toutefois, dans le cas d'une candidature unique de la gauche pour la présidentielle, Anne Hidalgo est supplantée par... Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cas, le leader de la France insoumise remporterait 15% des suffrages, devant Anne Hidalgo (13%) et l'écologiste Yannick Jadot (13%).

* L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.608 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1.805 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 28 septembre au 1er octobre 2020. La marge d'erreur varie entre 1 et 2,2 points.