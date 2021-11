Présidentielle : lâché par ses parrains, Éric Zemmour dégringole dans les sondages

ANALYSE

Grosse déception pour l'entourage d'Éric Zemmour. L'hebdomadaire Le Point révèle que l'ancien ministre Philippe de Villiers ne soutiendra finalement pas le polémiste. Il devait être l'invité vedette du Zénith de Paris. Selon nos informations, il a pris cette décision en début de semaine et a confié à plusieurs personnes qu'il ne croyait plus aux chances de victoire à l'élection présidentielle du polémiste. Une annonce qui intervient au mauvais moment pour Éric Zemmour qui enchaîne les difficultés. Sa sortie médiatique devant le Bataclan est mal passée, le financier Charles Gave, son principal soutien financier qui lui a prêté 300.000 euros, s'est retiré de la campagne... Et puis, il cherche encore à structurer son équipe avec des profils plus politiques, ce qui est difficile pour l'instant.

Le camp Le Pen se réjouit

Autant de difficultés qui font baisser l'essayiste dans les sondages. Dans la dernière enquête d'opinion d'Elabe, Éric Zemmour est crédité de 12% d'intentions de vote, un score moins élevé qu'il y a quelques semaines. Un revers qui convient à d'autres personnalités. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, aurait retrouvé le sourire face aux déconvenues du polémiste. Elle a fait le choix de multiplier les déplacements pour parler de pouvoir d'achat, de santé, d'aménagement du territoire : des sujets qu'Éric Zemmour évoque très peu.

Marine Le Pen en est persuadée : le polémiste la recentre, il pourrait même servir de réserve de voix. Un coup de pouce qui lui permettrait de briser, pour la première fois, le fameux plafond de verre et gagner au second tour.