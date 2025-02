Présidence des Républicains : David Lisnard n'écarte pas sa candidature

Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, maintient le doute sur son éventuelle candidature à la présidence du parti Les Républicains. L'actuel maire de Cannes s'est montré ouvert à l'idée d'organiser une primaire. Il souhaite des clarifications dans les programmes de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez avant de faire son choix.

David Lisnard, partisan de la rigueur budgétaire, n'écarte plus la possibilité d'être candidat à la présidence des Républicains. Le maire de Cannes ne cache pas ses ambitions. Il souhaite toutefois des clarifications dans les programmes de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez, candidats déjà déclarés, avant de faire son choix.

David Lisnard est-il sur le point d'entrer à son tour dans la campagne interne de son parti ? Le président de l'Association des maires de France laisse planer le doute. Avant de trancher, il dit attendre des précisions aussi bien sur les tactiques que sur les projets de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez. David Lisnard explique qu'il scrutera en particulier leurs positions sur certains sujets comme le libre-échange et l'immigration.

Le futur président des Républicains sera connu en mai

"J'ai un parcours plus intense avec Bruno Retailleau, mais j'ai une relation avec Laurent Wauquiez qui est bonne", a-t-il souligné, attendant "de voir avec qui ils vont s'allier". Le scrutin au sein de LR se tiendra les 17 et 18 mai prochains pour les 43.859 adhérents du parti. Si besoin, un second tour se déroulera la semaine suivante.

S'il constate que les idées qu'il porte ne sont pas défendues, le maire de Cannes confie qu'il pourrait incarner une troisième voie, dite ordo-libérale. Quelle que soit sa décision, David Lisnard a décidé de sillonner le pays en 2025.

Il a entamé mardi une série de sorties thématiques prévues dans le cadre du développement de son mouvement, Nouvelle Énergie, sans doute une manière, pour celui qui défend des primaires ouvertes à droite pour désigner un candidat unique à l'Élysée, de se projeter vers 2027.