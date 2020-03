Pour relancer l'économie après le confinement, "il y aura des choix stratégiques à faire", estime Renaud Muselier

Invité mercredi d'Europe 1, Renaud Muselier, président de la Région Sud, est revenu sur les 25 ordonnances adoptées mercredi en Conseil des ministres, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire face au coronavirus, et sur les potentielles dérogations au droit du travail qui pourrait être adoptées pour permettre une relance de l'économie. "Il va bien falloir qu'on va se remette à travailler", a-t-il estimé. "Une fois que cette mauvaise passe sera terminée, "il y aura la nécessité de relancer l'économie et des choix stratégiques à faire", a-t-il ajouté.

