"Pour Macron, la France n'est qu'un souvenir à effacer", estime le RN Sébastien Chenu

INTERVIEW

"J'ai la sensation qu'il danse sur un volcan." Invité jeudi d'Europe 1, le député RN du Nord Sébastien Chenu a sévèrement critiqué l'action d'Emmanuel Macron, à qui il reproche d'être déconnecté des réalités du pays, au lendemain de son déplacement dans le Lot. Celui qui est également porte-parole du parti dirigé par Marine Le Pen fustige également l'européisme du président de la République.

Pour Sébastien Chenu, face à Emmanuel Macron, c'est bien le RN qui serait le défenseur du patriotisme, assure-t-il. "Le président de la République nous parle de souveraineté européenne, il considère que la France n'a plus vocation à exister en tant que telle", poursuit le député.

"Il ne croit pas en la France, mais en l'Europe"

"Pour lui, la France n'est qu'un souvenir à effacer", insiste Sébastien Chenu. "Il nous a dit plus d'une fois que l'histoire de la France n'avait pas beaucoup d'importance, et l'a lui-même revisité plus d'une fois (...) Tout ce qu'il fait vise à déconstruire ce que nous sommes." Et de conclure : "Emmanuel Macron ne croit pas en la France, mais en l'Europe."

Plus globalement, Sébastien Chenu reproche au chef de l'Etat sa déconnexion, "au moment où la France souffre". "Il est décalage permanent avec les Français", pointe-t-il, fustigeant "une espèce de légèreté malvenue au moment où les Français ont beaucoup de difficultés".