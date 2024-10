Pour Laurent Jacobelli, il faut «constitutionnaliser la [future] loi immigration»

Il faut selon lui "envoyer un message clair au monde entier" en matière d'immigration. Alors que Michel Barnier et Bruno Retailleau se sont rendus à Menton et à Vintimille, près de la frontière italienne, pour parler lutte contre l'immigration irrégulière, Laurent Jacobelli souhaite que les mots se transforment en acte. Invité d'Europe 1 matin week-end, le député Rassemblement national de Moselle souhaite donc que la future loi immigration, prévue en début d'année prochaine, soit "constitutionnalisée".

"Sans constitutionnalisation de cette loi, on n'y arrivera pas"

Une façon selon de dire que "la loi nationale est supérieure aux directives européennes parce que sinon on ne s'en sortira pas". "L'idéologie européiste, c'est toujours plus de migrants. Cette idéologie empêche la France, comme tous les pays européens, de prendre des mesures. Donc, c'est pour ça que sans constitutionnalisation de cette loi, on n'y arrivera pas", insiste-t-il.

Rappelant que le RN a un "referendum de prêt" sur le sujet, Laurent Jacobelli avance la nécessité pour lui de voir les Français voter "sur l'immigration, sur la fin du droit du sol, sur la fin des aides sociales pour les migrants, sur le départ immédiat des délinquants, des criminels étrangers… Les Français ont leur mot à dire, voilà ce qui ira dans la constitution et comme ça, on pourra l'appliquer".