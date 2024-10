Budget : «Ce n'est pas en étouffant fiscalement la société française qu'on trouvera la solution», tacle Laurent Jacobelli

Où trouver des économies pour réduire la dette de la France ? C'est la question qui a occupé tous les débats politiques de ces derniers jours, à quelques jours du vote du budget 2025 à l'Assemblée nationale. À gauche comme au Rassemblement national, les députés et chefs de parti enchaînent les propositions pour améliorer la copie du gouvernement, jugée médiocre par beaucoup. En cause : la menace d'une hausse des impôts, qui va certainement peser sur les revenus des Français.

"Ne touchons pas aux communes"...

Invité de la matinale week-end d'Europe 1, le porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle Laurent Jacobelli fait parti de ceux qui tirent la sonnette d'alarme. En tant qu'élu local, il s'inquiète des économies annoncées sur le budget des collectivités territoriales. "Il y a une différence entre une collectivité territoriale et l'État : les collectivités territoriales doivent avoir des budgets à l'équilibre. Donc on ne peut pas les accuser de mauvaise gestion, contrairement au gouvernement", explique-t-il au micro de Lénaïg Monnier.

"Donc ne touchons pas aux communes. Il y a probablement des choses à revoir dans le fonctionnement des grandes régions qui sont très dispendieuses en frais administratifs. Mais laissons les maires tranquilles", complète le député RN de Moselle.

… Et "laissons les entreprises entreprendre"

Autre inquiétude évoquée par Laurent Jacobelli, celle de l'augmentation des impôts pour une partie des Français, notamment pour les entreprises. "La première copie fournie par le Premier ministre était déjà très mauvaise. Elle a été rendue inacceptable par la gauche qui a rajouté de la taxe à la taxe, l'impôt à l'impôt. Cette espèce de frénésie qui est de dire aux Français de serrer la ceinture encore plus est intolérable. Pas touche aux classes moyennes, pas touche aux Français les plus défavorisées. Laissons les entreprises entreprendre. Ce n'est pas en étouffant fiscalement la société française qu'on trouvera la solution", détaille-t-il.

Au contraire, le porte-parole du RN souhaite assouplir la pression fiscale, qu'il juge beaucoup trop dure. La solution résiderait selon l'élu dans la relance de l'emploi, qui permettrait d'élargir l'assiette fiscale. "Nous ne laisserons pas les Français se faire tondre par un gouvernement en panne d'idées et en mal d'argent", conclut-il.