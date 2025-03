Profitant des dissensions au sein du gouvernement, le Rassemblement national durcit son discours à l'égard du port du voile. Jordan Bardella évoque même son interdiction dans la rue comme "un objectif à terme", accentuant la pression sur un exécutif en quête de clarté.

La polémique sur le port du voile dans le sport se poursuit, alors que François Bayrou a été obligé ce mardi de préciser la ligne de l'exécutif sur la lutte contre toute forme d'entrisme islamiste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas est revenue ce mercredi sur ces voies divergentes qui cohabitent, tandis que la polémique continue de prendre de l'ampleur dans les rangs du Rassemblement national.

Bayrou recadre son gouvernement

Ce mardi a eu lieu une clarification de la part de François Bayrou, qui a recadré sur le fond Elisabeth Borne et Marie Barsacq et sur la forme Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Mercredi, la porte-parole du gouvernement a justifié cette polyphonie gouvernementale lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Dans la situation politique de l'Assemblée nationale, il est logique que ce gouvernement soit un gouvernement d'assemblage. Par conséquent, il est logique que sur des situations ou des points politiques, des voix s'expriment avec des nuances. Mais une fois que l'arbitrage a été fait par le Premier ministre, nous le suivons", nuance-t-elle.

L'interdiction du voile dans la rue ? "Un objectif à terme" pour Bardella

Dans le même temps, la droite et le Rassemblement national fustigent les déclarations d'Elisabeth Borne, qui s'oppose à toute interdiction par l'Etat du voile dans le sport, préférant confier cette responsabilité aux fédérations. Le RN qui, à travers Jordan Bardella, évoque même l'interdiction du voile dans la rue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je pense que c'est un objectif à terme, mais il faut commencer par étendre la loi de 2004 à l'ensemble de la sphère publique. C'est-à-dire les bâtiments publics et évidemment les universités", explique le chef de file du parti.

Le sujet devrait continuer à faire réagir puisque l'exécutif promet d'inscrire la proposition de loi sur l'interdiction du voile dans le sport à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.