Plus de 170 économistes signent une tribune de soutien au programme de la Nupes

Plus de 170 économistes, dont Thomas Piketty, Gabriel Zucman et Jacques Généreux, ont signé une tribune de soutien au programme économique de la Nupes, publiée jeudi sur le site internet du Journal du dimanche. "Pour la première fois au 21e siècle, la gauche en France est rassemblée pour mettre en œuvre une rupture avec le néolibéralisme. Tournant le dos aux politiques qui accroissent les inégalités, fragilisent les services publics et abîment les écosystèmes, la Nupes porte aux législatives un projet de transformation sociale et écologique", écrivent-ils, au moment où le camp présidentiel attaque la crédibilité économique de l'alliance de gauche.

Un programme "ambitieux"

"En tant qu'économistes nous savons que ce programme est ambitieux", ajoutent-ils, mais ils jugent nécessaire "une bifurcation" face à un "pouvoir macronien" qui "navigue à vue" avec une stratégie "injuste". "Si une majorité macronienne est reconduite, les prochains mois seront très difficiles pour la majeure partie de la population. A l'inverse, une victoire de la Nupes apporterait immédiatement des avancées", estiment ces économistes, parmi lesquels figurent également Jézabel Couppey-Soubeyrand, Emmanuel Saez ou Lucas Chancel, citant le blocage des prix des produits de première nécessité, la hausse du Smic à 1.500 euros ou encore la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes.

Ils dénoncent en particulier la "politique de l'offre" qui conduit à "une catastrophe écologique, un envol des revenus des plus riches du fait de baisses d'impôts massives en leur faveur et une économie privée qui aspire de plus en plus de subventions publiques". "En abordant les questions économiques sous l'angle de la satisfaction des besoins, le programme de la Nupes propose une autre voie", justifient-ils, défendant notamment la "remobilisation de la puissance publique" dans le respect de l'environnement voulue par l'alliance de gauche, en pleine dynamique dans les sondages.

Le besoin d'une grande "justice sociale"

Les signataires défendent également la volonté de financer ce programme économique - qui prévoit 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires - via une plus grande "justice sociale", avec une "fiscalité progressive sur les revenus et les patrimoines", incluant le rétablissement de l'ISF et la suppression du prélèvement forfaitaire unique (flat tax) sur les revenus du capital.

Sur la dette publique, pour laquelle la Nupes envisage "d'obtenir que la Banque centrale européenne (BCE) transforme la part de dette des États qu'elle possède en dettes perpétuelles à taux nul" selon son programme, les économistes estiment qu'il n'y a pas péril en la demeure "n'en déplaise aux cassandres conservatrices". Ils soutiennent ainsi la volonté de la Nupes d'"un recours accru au pôle public bancaire afin d'orienter la création monétaire et l'épargne des Français vers les besoins collectifs et se prémunir contre les effets déstabilisateurs des marchés financiers".