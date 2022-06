Le programme de Mélenchon, une «catastrophe pour la France», selon Pannier-Runacher

Le programme de Jean-Luc Mélenchon représente "une catastrophe pour la France", a estimé mercredi la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher à quatre jours du premier tour des élections législatives. "Il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Je ne crois pas une minute que M. Mélenchon soit capable de porter les ambitions françaises", a-t-elle souligné sur Cnews.

"Ses décisions vont précipiter des millions de Français dans le chômage"

Pour la ministre, le leader insoumis "est extraordinairement ambigu par rapport à la Russie et je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la France de se jeter dans les bras de Vladimir Poutine comme il le laisse penser".

"Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de la transition énergétique de sortir du nucléaire (...) Je ne crois pas non plus qu'il soit capable de porter un projet profitable aux classes populaires parce que ses décisions vont précipiter des millions de Français dans le chômage. Nous sommes le gouvernement du pouvoir d'achat (...) Le programme de M. Mélenchon est une catastrophe pour la France."

Pour Mme Pannier-Runacher, "il faut aussi dire que Nupes est une fiction normative. Les groupes de gauche ont déjà dit qu'ils allaient siéger chacun dans son coin. Cela ne ressemble à rien. Et puis on +n'élit pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre+, à fortiori quelqu'un qui n'a pas été capable d'être au second tour et qui n'est pas candidat aux législatives. Là aussi on vit sur des mensonges. M. Jean-Luc Mélenchon ment".