Philippe Grangeon va devenir "conseiller spécial" d'Emmanuel Macron à partir de début février

Le communicant Philippe Grangeon, conseiller officieux d'Emmanuel Macron, va devenir "conseiller spécial" du chef de l'Etat à l'Elysée à compter du 4 février, selon des sources proches de l'exécutif confirmées par l'intéressé. La nomination de Philippe Grangeon, 62 ans, était attendue depuis des semaines et doit être prochainement officialisée par l'Elysée. Il exercera ses fonctions à mi-temps (trois jours par semaine) et de façon bénévole, selon des sources proches de l'exécutif. Sollicité par l'AFP, l'intéressé a confirmé l'information, sans plus de commentaires.

Un proche du président et conseiller officieux. Longtemps conseiller de personnalités de gauche et collaborateur de la leader syndicale Nicole Notat lorsqu'elle dirigeait la CFDT, Philippe Grangeon est depuis plusieurs années un proche d'Emmanuel Macron, dont il est devenu un conseiller officieux et un des hommes influents de l'aile gauche de la majorité. Il avait brièvement assuré à l'automne l'intérim à la tête de La République en marche entre le départ de Christophe Castaner et l'élection de Stanislas Guerini. Son arrivée s'inscrit dans une phase de changements dans le proche entourage d'Emmanuel Macron, après les départs du conseiller en communication Sylvain Fort pour raisons personnelles et du conseiller politique Stéphane Séjourné, parti diriger la campagne de LREM pour les européennes.