«Patriotes pour l'Europe» : Jordan Bardella va diriger un nouveau groupe nationaliste au Parlement européen

Le chef du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella présidera le nouveau groupe nationaliste "Patriotes pour l'Europe" initié par le Hongrois Viktor Orban au Parlement européen, où il sera la troisième force politique, ont annoncé lundi des eurodéputés français et italiens.

Ils s'exprimaient avant une réunion à Bruxelles devant officialiser la constitution de ce groupe qui réunira plusieurs formations de droite radicale et devrait compter plus de 80 membres, dont 30 issus du RN, sa plus forte délégation en termes d'effectifs.

Dans son allocution suivant la défaite du Rassemblement national aux élections législatives, Jordan Bardella soutenait que "nos eurodéputés joueront pleinement leur rôle au sein d'un grand groupe qui pèsera dans les rapports de force en Europe, refuser la submersion migratoire, l'écologie punitive et la confiscation de notre souveraineté".

Plus d'informations à venir...