Législatives 2024 : dans les rangs du RN, la déception domine après des résultats en demi-teinte

Son appel n'aura pas été entendu. Ces derniers jours, le président du Rassemblement national Jordan Bardella appelait les Français à lui donner "une majorité absolue" pour devenir Premier ministre et appliquer son programme, en vain. Face au barrage républicain et au succès des listes du Nouveau Front Populaire et au maintien d'une partie des députés Ensemble, le RN progresse mais est loin d'avoir une majorité.

Une progression pleine d'amertume

Certes, le parti à la flamme se voit désormais attribué environ 140 sièges, soit une cinquantaine de députés supplémentaires dans les couloirs du palais Bourbon, mais ce résultat est très loin des projections, qui estimaient que le Rassemblement national pouvait espérer plus de 200 sièges.

Malgré une progression notable du parti depuis 2022, la déception domine largement dans les rangs du RN. Sans parler de défaite, un proche de Marine Le Pen concède avec amertume la victoire du front républicain. "Oui, il y a encore des choses à améliorer" ajoute-t-il sans s’étendre. Mélange de frustration et de colère chez les militants également, qui ont le sentiment de ne pas avoir été entendus, voire que l'élection a été faussée par les désistements au 2nd tour.

2027 dans toutes les têtes

"Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois, et qui ne répondra à aucune préoccupation des Français, le RN incarne la seule alternance face au parti unique qui s’étend ce soir d’Edouard Philippe à Philippe Poutou. Je le dis ce soir avec gravité : priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France", estime Jordan Bardella dimanche soir, lors de son discours après les premiers résultats.

Alors malgré la déception, le parti tente de se rassurer en observant le score de ses candidats défaits dimanche soir : beaucoup progressent malgré tout et s’approchent de la barre des 50%. Un motif d’espoir pour Marine Le Pen qui n’a renoncé à rien pour 2027.