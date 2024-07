Résultats législatives 2024 : «L'alliance du déshonneur» prive les Français «d'une politique de redressement», réagit Jordan Bardella

D'après les premiers résultats, le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête de ces élections législatives, en obtenant entre 180 et 210 sièges. Le camp présidentiel arrive en deuxième position, devant le RN, seulement 3e avec une fourchette comprise entre 132 et 152 sièges. Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé dimanche "l'alliance du déshonneur" qui prive les Français "d'une politique de redressement", alors que son parti est arrivé en troisième position selon les premières estimations au second tour des législatives.

"Le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance", a-t-il ajouté, promettant que son parti ne tomberait dans "aucune compromission politicienne". "Ce soir, tout commence, un vieux monde est tombé, rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer".