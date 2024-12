Pascal Praud et vous - «Si Retailleau et Darmanin font du bon boulot, ils peuvent récupérer des voix pour 2027», estime un auditeur

La nomination du nouveau gouvernement de François Bayrou suscite la colère et l'incompréhension dans une partie du paysage politique. Mais au micro de l'émission "Pascal Praud et vous", un auditeur estime que le duo à surveiller sera celui de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.