Pacte de non-censure : «Aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou», juge Olivier Faure

Au lendemain de la formation du nouveau gouvernement, Olivier Faure a jugé qu'"aucune des conditions" du pacte de non-censure "n'a été respectée par François Bayrou".

"Aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou" pour établir un pacte de non-censure entre le Premier ministre et le Parti socialiste, a estimé mardi son Premier secrétaire Olivier Faure, en réaction à la composition du gouvernement dévoilée lundi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou", a réagi le député sur RMC-BFMTV énumérant trois d'entre elles: "pas de dépendance de l'extrême droite, plus de passage en force avec le 49.3 et enfin un changement de cap". "Je n'ai rien entendu de la sorte, je n'ai pas vu quoi que ce soit et donc je me dis +mais en fait, à quoi ont servi ces heures passées ensemble ?+", a-t-il ajouté.

>> Plus d'informations à suivre...