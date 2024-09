Le casse-tête continue pour Emmanuel Macron. Plus de 50 jours après le second tour des élections législatives, et la démission du gouvernement, le président n'a toujours pas trouvé un nouveau Premier ministre qui saura résister à la censure de l'Assemblée nationale. Pour Richard, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, "la seule solution" pour mettre un terme à cette impasse politique "est que Monsieur Macron démissionne".