L'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron fait son chemin chez les prétendants à l'Élysée

Toujours pas de nouveau Premier ministre à Matignon. Le chef de l'État bloque et semble être sans solution face aux risques de censure de ces deux pistes préférées, à savoir Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Le cap des 50 jours sans gouvernement de plein exercice est passé et désormais une petite musique commence à monter, celle d’un départ anticipé du président de la République.

Emmanuel Macron dans l'impasse

C'est une hypothèse qui fait son chemin et Emmanuel Macron, malgré lui, la renforce. En prenant autant de temps à désigner un nouveau Premier ministre, le président de la République dévoile l'impasse dans laquelle il se trouve.

La gauche s'empare de cette question : 81 députés insoumis et écologistes ont ainsi signé une motion de destitution du chef de l'État. Une procédure qui n’a aucune chance d’aboutir mais pose ce sujet dans le débat public, au moment même où l’un de ses anciens Premier ministre n’écarte pas cette possibilité. Édouard Philippe indique qu’il est prêt, même en cas de présidentielle anticipée. De quoi accréditer un scénario qui jusqu'ici paraissait inenvisageable aux yeux du camp présidentiel.

L'entourage proche d'Emmanuel Macron s’en offusque mais l'idée s'installe jusqu’à faire douter des soutiens de la première heure. Plus les jours défilent sans nomination à Matignon, plus le locataire de l'Élysée se retrouvera directement sous pression.