Pascal Praud et vous - Procès du RN : le parti «devrait s'enorgueillir d'une justice qui est ferme avec les gens de pouvoir», affirme un auditeur

Alors que Marine Le Pen et huit autres prévenus sont jugés au procès des assistants parlementaires du Rassemblement national lundi, un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, estime que le RN "devrait s'enorgueillir" de cette volonté de fermeté judiciaire.

Une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate a été décidée pour Marine Le Pen et huit autres prévenus dans le procès des assistants parlementaires du RN. Une sanction lourde que souligne Xavier, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous. "Le Rassemblement national porte un discours de fermeté, auquel d'ailleurs beaucoup de Français adhèrent. (...) On a la preuve que la justice peut être ferme à l'égard du pouvoir, quels que soient ses horizons. Le Rassemblement national devrait s'enorgueillir d'une justice qui est ferme avec les gens de pouvoir, les gens puissants", suggère-t-il au micro d'Europe 1.