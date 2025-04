Présidence des Républicains : en meeting en région parisienne, Bruno Retailleau salue son action au gouvernement

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains, était en meeting ce jeudi soir en région parisienne. Devant plus de 1.000 militants, l'ancien sénateur a dressé le bilan de son action depuis son entrée au gouvernement, il y a six mois.



Ils étaient des centaines à être réunis ce jeudi soir à Levallois-Perret, près de Paris, à l'occasion d'un meeting de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur, également en campagne pour la présidence du parti LR, a profité de l'occasion pour dresser un premier bilan de son action au sein du gouvernement.

"Un ministère de tous les combats"

Face à un parterre d'un peu plus de 1.300 personnes, c'est un Bruno Retailleau très optimiste qui entame sa dernière ligne droite. Le locataire de Beauvau fait le bilan de sa campagne et assume le lien entre son poste au gouvernement et le renouveau récent du parti de droite.

Immigration, voile dans le sport, remise en cause de l'état de droit, Algérie... Le ministre de l'Intérieur revendique des victoires. "Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de tous les combats : de l'immigration, du narcotrafic, le ministère de la persévérance aussi. Parce qu'on ne peut pas, en quelques mois, effacer des années et des années de laxisme", explique-t-il.

S'inscrire dans l'action

Avant d'ajouter : "Mais après quelques mois, on a enregistré des beaux succès, dans pratiquement tous les domaines. La droite française souhaite nous voir dans l'action", conclut-il.

Un meeting comme une dernière démonstration de force pour le favori de la campagne à la présidence des Républicains qui veut refonder "un parti moderne, populaire, patriote" quelques jours avant la clôture des adhésions et moins d'un mois avant un vote qui offrira aux gagnants une longueur d'avance à droite dans la course à 2027.