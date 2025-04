Pascal Praud et vous - Meurtre dans une mosquée du Gard : «LFI est en train de créer un cocktail Molotov idéologique»

Trois jours après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard, le député insoumis Ritchy Thibault appelle à l'insurrection afin de se protéger contre "l'islamophobie véhiculée" par la police et la justice". Des propos aux allures de "cocktail Molotov idéologique" selon l'ancien eurodéputé RN Gilbert Collard au micro de Pascal Praud. Réagissez au 01.80.20.39.21.

Près de trois jours après le meurtre d'Aboubakar, un fidèle musulman, dans la mosquée gardoise de la Grande-Combe, la classe politique s'écharpe. Si l'ensemble des groupes dénoncent ce meurtre dramatique, ils s'accusent réciproquement de l'utiliser à des fins de répercussions politiques. Le collaborateur de la députée LFI Ersilia Soudais, Ritchy Thibault, a même été jusqu'à demander l'insurrection "des brigades d'autodéfense populaire" car "on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l’islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes". Une menace d'insurrection que condamne fermement l'ancien député du Gard Gilbert Collard au micro d'Europe 1.

"LFI est en train de créer un cocktail Molotov idéologique qui va faire exploser la France" a-t-il assuré dans l'émission "Pascal Praud et vous". Et l'ex-eurodéputé RN d'ajouter que si ce discours, croisé à celui de la récupération politique, "ne touche pas les anciens" il "énerve et excite les jeunes qui, comme tous les jeunes, croient aux propos excessifs".