INTERVIEW

Depuis 2012 et l'élection de François Hollande face à Nicolas Sarkozy, la droite républicaine a enchaîné les défaites dans les urnes. Malgré un score en hausse à ces dernières élections législatives, en dépit de l'alliance d'Eric Ciotti avec le Rassemblement national, Jean-François Copé, ex-chef de file de l'UMP, estime que l'étiquette des Républicains "est morte". "Les François nous en veulent, à droite, de ne pas avoir fait ce pourquoi on a été élu. Les indicateurs n'ont pas été à la hauteur en 2012", a-t-il assuré au micro de Pascal Praud et vous.

Il propose qu'"au lendemain de ce désastre électoral, il faudra reconstruire un grand parti de droite de gouvernement". Jean-François Copé s'est également défini comme étant de droite "assumée" et "décomplexée", et a notamment critiqué durant l'émission "le grand échec d'Emmanuel Macron sur le régalien".