À un mois du scrutin, le ton monte entre les deux candidats à la présidence des Républicains

Une étape importante s'achève dans la campagne pour la présidence des Républicains ce soir. Le délai pour adhérer à LR afin de voter à l'élection interne prend fin à minuit. Si le corps électoral sera ensuite gelé, la campagne n'est pas près de s'arrêter. Le scrutin n'aura lieu que le 17 mai. C'est la dernière ligne droite pour les deux candidats.

Plus la date fatidique approche, moins les prétendants retiennent leurs coups. Une étape importante sera atteinte ce soir dans la course à la présidence du parti des Républicains puisque le délai pour adhérer au parti prend fin à minuit. Le scrutin n'aura lieu que le 17 mai, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez entrent dans la dernière ligne droite de la campagne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Donné en difficulté dans certains sondages, Laurent Wauquiez passe à l'offensive, marque son indépendance vis-à-vis du bloc central et dénonce par contraste une capitulation du gouvernement dans le dossier algérien porté par son rival Bruno Retailleau : "On est en train d'assister à une perte totale de contrôle de la situation, de la sécurité et de l'ordre public dans notre pays. Quel est l'enjeu dans cette relation avec l'Algérie ? Ce dont on parle, c'est la sécurité des Français".

À lire aussi Présidence des Républicains : en meeting en région parisienne, Bruno Retailleau salue son action au gouvernement

Un scrutin, plusieurs enjeux

Aux attaques du député de Haute-Loire, le ministre de l'Intérieur répond par l'humour, notamment sur sa proposition très clivante d'enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon : "Vive Saint-Pierre-et-Miquelon ! C'est le premier territoire à s'être rallié à la France Libre du général de Gaulle. Donc bravo !".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il faut dire que les deux candidats savent qu'ils jouent leur avenir politique à long terme. Si pour Laurent Wauquiez un échec signerait la fin de ses ambitions présidentielles. Pour Bruno Retailleau, cela acterait surtout un désaveu éclair de son action à l'Intérieur.

En clair, le duel s'intensifie et la méfiance s'installe puisque si le Vendéen est donné pour l'instant grand favori des sondages, plusieurs connaisseurs du parti l'affirment, il peut y avoir des surprises et il n'y a pas un congrès sans triche.