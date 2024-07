Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Le véritable échec d'Emmanuel Macron, c'est le régalien», estime Jean-François Copé

INTERVIEW

Depuis la défaite du camp macroniste au premier tour des élections législatives, les critiques se multiplient à l'égard d'Emmanuel Macron et de son bilan. Et en fer de lance de ces attaques : les sujets qui attrait au régalien. "C'est le véritable échec de Macron : la sécurité, la justice, l'immigration et l'école", a souligné Jean-François Copé au micro de Pascal Praud et vous, ce mercredi. Selon l'ancien président de l'UMP, la majorité présidentielle a échoué sur ces questions "car ce sont des centristes, adeptes de la politique du en même temps, qui ne permet pas de toucher aux sujets qui fâchent". Il a également ajouté que "les électeurs veulent de l'ordre dans la rue, à l'école, aux frontières et dans les comptes publics".