Pascal Praud et vous - «C'est Marine et Bardella, et selon la circonstance, ce sera Bardella et Marine» : Louis Aliot prône un «ticket» pour 2027

Marine Le Pen a été condamnée à cinq ans d'inéligibilité, ce qui compromet sa participation à l'élection présidentielle de 2027. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", le vice-président du RN Louis Aliot évoque un "ticket" avec Jordan Bardella.

Quel candidat pour le Rassemblement national en 2027, si Marine Le Pen est toujours dans l'incapacité de se présenter ? Le vice-président du RN, Louis Aliot, évoque un "ticket" avec Jordan Bardella dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je n'imagine pas que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Et si elle ne l'est pas, il fait aucun doute aujourd'hui que c'est un ticket que nous portons. C'est Marine et Bardella, et selon la circonstance, ce sera Bardella et Marine", affirme-t-il sur Europe 1.