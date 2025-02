Pascal Praud et vous - Attaque au couteau à Mulhouse : «Les mots, les morts. Les morts, les mots», Gilbert Collard dénonce un «cycle infernal»

Après une attaque au couteau à Mulhouse qui a ôté la vie à un homme de 69 ans, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a mis en cause la non-coopération de l'Algérie. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Gilbert Collard dénonce des paroles sans les actes. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Une fois de plus, c'est le terrorisme islamiste qui a frappé" : Bruno Retailleau a pris la parole samedi soir, après l'attaque au couteau à Mulhouse qui a coûté la vie à un homme de 69 ans. Le suspect est de nationalité algérienne et sous le coup d'une OQTF, et le ministre de l'Intérieur a déploré la non-coopération de l'Algérie qui avait refusé "à dix reprises" de le reprendre.

Intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous, Gilbert Collard regrette des paroles qui ne sont pas suivies d'actes. "Les mots, les morts. Les morts, les mots. C'est le cycle infernal dans lequel on est enfermé", réagit-il sur Europe 1.