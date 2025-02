«Il ne faut pas qu'on s'habitue à ça» : à Mulhouse, «colère» et «dégoût» après l'attaque mortelle au couteau

Ce dimanche à Mulhouse, l'émotion reste forte sur la place du Marché couvert après l'attaque au couteau samedi, faisant un mort et sept blessés. L'assaillant a été interpellé après l'attaque et est toujours en garde à vue, comme c'est le cas pour trois autres hommes. L'un d'entre eux est le frère de l'assaillant.

Sur la place du Marché couvert à Mulhouse après l'attaque terroriste islamiste de samedi faisant un mort et sept blessés, l'émotion et l'incompréhension prédominent toujours. Un Algérien de 37 ans sous OQTF a attaqué au couteau deux agents municipaux de stationnement et un passant, un Portugais de 69 ans qui a tenté de s'interposer. Il en a payé de sa vie.

"À chaque fois, ce sont les mêmes profils qui reviennent"

24 heures après, les passants circulent à nouveau normalement sur la place. Des rubans de balisage de la police sont encore visibles, mais quelques bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés devant l'entrée du Marché couvert. Samir tenait à venir se recueillir en mémoire de l'homme tué hier.

"Je ressens du dégout. Courage à la famille. Ce genre de personnes pour moi, ce sont des fous, ma religion ne me dit pas d'être comme ça", explique cet homme, venu se recueillir en mémoire de l'homme tué samedi. "Je condamne fermement et franchement, j'espère que la justice sévira bien comme il faut", conclut-il.

Le fait que l'assaillant, un Algérien de 37 ans, soit sous OQTF et déjà condamné pour apologie du terrorisme, agace profondément les habitants : "C'est choquant, très choquant. On voit ça tous les jours et il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. À chaque fois, ce sont les mêmes profils qui reviennent. Il faut que ça réagisse au plus haut niveau, très très vite. Ça n'aurait pas dû se passer, comme beaucoup d'autres qui se sont déroulées récemment. Ce sont des morts pour rien", assure David, habitant le quartier. Il espère maintenant lui aussi que la justice sera particulièrement efficace.

Le frère de l'assaillant en garde à vue

L'assaillant a été interpellé quelques minutes après l'attaque. Il est toujours en garde à vue. Trois autres personnes le sont aussi. Ce sont des personnes de son entourage. Il s'agit de trois hommes selon les informations d'Europe 1. L'un d'entre eux est le frère de l'assaillant.*

Il y a également la personne qui hébergeait à Mulhouse le suspect qui était sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence. Il s'agit évidemment pour les enquêteurs du Parquet national anti-terroriste de savoir si le suspect principal avait des complices. Dans le cas d'une attaque terroriste, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures et même, exceptionnellement, être encore prolongés jusqu'à 144 heures, soit six jours après l'arrestation du ou des suspects.

