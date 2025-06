Pascal Praud et vous - Alexandre Jardin salue la suppression des ZFE : «C'était une forme de ségrégation sociale»

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l’écrivain Alexandre Jardin est revenu sur la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), approuvée à l’Assemblée nationale ce mardi. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Une cause nationale". Après avoir fait planer le suspense jusqu'au bout, et malgré la division du camp gouvernemental, l'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi de "simplification", et sa mesure d'abrogation des zones à faibles émissions contre la pollution de l'air.

A l'issue de trois mois d'un examen totalement décousu par de multiples reports, le texte a été adopté par 275 voix contre 252, et ira devant une commission mixte paritaire, où sept députés et sept sénateurs devront s'accorder sur une mouture commune. Après le vote, la ministre chargée du Commerce et des PME Véronique Louwagie (Les Républicains) a défendu un texte "fortement attendu par le monde économique".

Invité à réagir dans l’émission Pascal Praud et vous, Alexandre Jardin parle "d’une victoire pour tous les gens qui nous écoutent". "On arrête le délire des ZFE, c’est-à-dire qu’on arrête l’exclusion d’une partie de la population qui n’avait pas les moyens de changer de voiture. C’était ça les ZFE, en bon français, c’était une forme de ségrégation sociale", juge-t-il au micro d’Europe 1. Selon l’écrivain, l’abrogation des ZFE était "une cause nationale".