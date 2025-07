Nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale : les défenseurs du patrimoine vent debout contre le projet de Braun-Pivet

La polémique enfle à l'Assemblée nationale. Le pavillon d'accueil, construit en 1887, va prochainement être détruit pour céder sa place à un nouveau batiment ultra-moderne. Un choix qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'hémicycle et qui provoque la colère des associations de défense du patrimoine. D'autant que le coût du projet est à contre-courant du budget 2026.



Le projet a de quoi surprendre, face à la situation budgétaire française qui inquiète. Alors que les premières pistes se dévoilent pour réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies sur le budget 2026, la polémique enfle du côté de l'Assemblée nationale. Ici, le pavillon d'accueil datant de l'Empire doit être détruit et remplacé par un batiment ultra-moderne, pour un coût total de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Pour les protecteurs du patrimoine, remplacer l'historique pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale par une composition de tubes d'acier et de verre ultra-futuriste pour accueillir une boutique et une cafétéria, serait une catastrophe, selon Julien Lacaze, le président de l'Association Sites et Monuments de France.

Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

"Ça dénature l'esthétique de l'Assemblée nationale. Actuellement, c'est une composition qui est extrêmement pure, qui est très symétrique, et là, on viendrait donc construire un bâtiment sur la partie droite, qui viendrait complètement déséquilibrer cette perspective", regrette-t-il au micro d'Europe 1.

Difficile de comprendre ce choix, d'autant plus que le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO car ce bâtiment a été construit en 1887, après la tentative d'assassinat contre Jules Ferry. Mais selon le porte-parole du Rassemblement National Andrea Kotarac, avec ces travaux, Yaël Braun-Pivet aurait une autre idée derrière la tête.

Un budget de 40 millions d'euros

"Détruire cette aile pour la remplacer par quatre sopalins métalliques géants, juste pour que Madame Braun-Pivet laisse sa trace de manière architecturale dans l'histoire de la Ve République, je trouve ça assez pathétique finalement", analyse-t-il.

Enfin, l'addition pose également problème. Alors que François Bayrou annonce 43 milliards d'euros d'économies, ces travaux vont coûter 40 millions d'euros aux Français. Face à la situation, les défenseurs du patrimoine ont lancé une pétition contre la construction de ce nouveau pavillon.