Pascal Canfin dénonce une "nouvelle Internationale d'extrême droite" avec Trump, Le Pen et Poutine

Jusqu'ici, la stratégie de LREM pour les européennes était très claire : construire une opposition entre sa liste, qualifiée de progressiste, pro-européenne, et celle du Rassemblement national, eurosceptique et qualifiée de populiste et nationaliste. Mais pour Pascal Canfin, candidat LREM en deuxième position derrière Nathalie Loiseau, les enjeux dépassent largement le cadre national, et même continental. Selon l'ancien directeur général du WWF France, invité dimanche du Grand Rendez-Vous d'Europe 1 avec CNews et Les Échos, il existe une "nouvelle Internationale d'extrême droite" qui va de Trump à Poutine.

Pascal Canfin en veut pour preuve l'incursion dans la campagne électorale de Steve Bannon, ancien stratège de Donald Trump, à Paris pour soutenir Marine Le Pen. "Le message qui est passé, c'est qu'on est face à une nouvelle Internationale d'extrême droite, avec un objectif majeur : détruire l'Europe", a martelé le numéro deux de la liste LREM.

