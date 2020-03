"On met l'ensemble de l'arsenal possible pour sauver notre agriculture", assure Muriel Pénicaud

INTERVIEW

Un appel à la solidarité. Voilà comment Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a expliqué l'appel lancé mardi par le ministre de l'Agriculture à ceux qui n'ont plus d'activité de rejoindre "la grande armée de l'agriculture française", en quête de main d'oeuvre. Invitée de Sonia Mabrouk, Muriel Pénicaud a détaillé les raisons et les mesures de cet appel.

"C'est une opération qu'on monte depuis quelques jours avec Didier Guillaume, Bruno Le Maire et la FNSEA. Je crois que dans les activités indispensables des semaines qui viennent, il y a évidemment toute la filière alimentaire. Les Français ont besoin d'être nourris", a-t-elle expliqué.

"C'est la saison des fruits, des légumes, des semis, et il y a 200.000 personnes qui sont attendues dans les champs pour les quelques semaines qui viennent. Cette année, il n'y aura pas le renfort des travailleurs détachés, donc on fait un appel, sur volontariat, pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés qui sont en chômage partiel et qui sont à l'inactivité forcée, ou des indépendants qui ont du fermer leur restaurant, leur bar, et qui sont prêts à venir en étant évidemment rémunérés et protégés, évidemment, parce que j'y veille beaucoup", a poursuivi la ministre du Travail. "Je crois que c'est aussi une manière solidaire d'agir".