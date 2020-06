"On a besoin de se voir" : le patron du Medef appelle les Français à retourner au travail

INTERVIEW

Après de longues semaines de confinement, de nombreux salariés continuent de privilégier le télétravail. Mais cette tendance est-elle amenée à durer ? Invité jeudi d'Europe 1, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux reconnaît les mérites autre façon d'exercer son emploi, mais appelle les Français à retourner physiquement sur leur lieu de travail.

Selon le patron du Medef, "le télétravail a amené beaucoup de satisfaction pour certains salariés, mais aussi des contraintes, des burn-out, des problèmes de management au sein des entreprises". Ainsi, poursuit-il, "le télétravail n'est pas l'alpha et l'oméga".

"Recréer de la richesse tous ensemble"

"On a besoin de retourner au travail, de se voir, de se parler", insiste encore Geoffroy Roux de Bézieux. Et de poursuivre : "On a besoin de recréer de la richesse tous ensemble, et recréer de la richesse, c'est aussi être présent physiquement dans les entreprises". En revanche, il concède qu'en région parisienne, "on sait bien bien qu'il y a le problème des transports en commun, qui sont limités dans leur débit".