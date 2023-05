Obligation du drapeau européen sur les mairies : la majorité s'écharpe sur la question

Le drapeau de la discorde. À un an des élections européennes, le groupe Renaissance propose ce mardi d'obliger les maires à installer au fronton de leur mairie, le drapeau européen au côté du drapeau français. Une proposition à laquelle s'opposent La France insoumise et le Rassemblement national. Mais dans les rangs du groupe de la majorité, l'idée d'imposer ce drapeau ne pas non plus consensus.

"Ce n'est pas le moment. Ça ne va pas changer la vie des Français", affirme ainsi un cadre du MoDem. Le parti de François Bayrou ne voulait pas voir ce débat arriver à l'Assemblée nationale et s'est donc abstenu la semaine dernière lors du vote en commission. Une position qui a ulcéré leurs collègues macronistes. Alors, pour apaiser les tensions, le député MoDem Erwan Balanant annonce finalement rentrer dans le rang.

Les autres partis tout aussi divisés sur la question

"Ce n'est sans doute pas le texte le plus important du moment, mais c'est un texte qui ne prendra pas de temps. Et puis, il permettra aussi de rappeler l'importance du symbole du drapeau européen", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Mais la majorité n'est pas la seule à être divisée sur le drapeau européen. La Nupes, l'Alliance de gauche, se déchire également sur le sujet, entre les socialistes pro-européens et les insoumis critiquent envers l'Union européenne. Tout comme la droite, qui compte voter contre cette proposition de loi sans réelle conviction ni unanimité.