François Bayrou a terminé ce mardi soir ses consultations avec le Parti communiste de Fabien Roussel. Le nouveau Premier ministre doit annoncer son gouvernement d’ici quelques jours, toujours avec la volonté de débaucher plusieurs cadres socialistes pour tenter d’élargir sa majorité. Même si Olivier Faure refuse toute participation au gouvernement, les socialistes sont beaucoup plus cléments avec François Bayrou qu’ils ne l’étaient avec Michel Barnier.

Une situation qui a évolué...

"La consigne est simple : il ne faut pas taper sur François Bayrou", confie un cadre du parti socialiste. Une situation bien lointaine des procès en illégitimité intentés à Michel Barnier. "La situation a évolué", reconnait le député socialiste Arthur Delaporte qui espère cette fois-ci obtenir des concessions du Premier ministre.

"On lui laisse la possibilité de nous dire : 'Oui, sur les retraites, on va bouger. Oui, les salaires vont augmenter. Oui, sur la justice fiscale ça sera mieux'. C'est un peu tout ça qu'on attend de François Bayrou." Avant de conclure : "Pour l'instant, on reste sur notre faim."

... Même au sein du NFP

La situation au sein du Nouveau Front populaire a également évolué depuis juillet dernier. "La France insoumise s’est radicalisée donc nous pouvons nous émanciper", analyse un proche de François Hollande. "C’est une erreur. François Bayrou nous mène en bateau", alerte un collègue socialiste farouchement opposé à cette stratégie.

Selon lui, le Premier ministre se tournera finalement vers Marine Le Pen et non vers la gauche : "On va perdre sur les deux tableaux, on sera exclu du gouvernement et du nouveau Front populaire", conclut-il.