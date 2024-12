Participation au gouvernement : Les Républicains pas encore convaincus par François Bayrou

François Bayrou travaille pour préparer un nouveau gouvernement. Mais Les Républicains ne sont pas certains de participer à ce projet tant le flou demeure sur la politique du Premier ministre. Le parti veut plus de visibilité.

La déclaration de politique générale de François Bayrou aura lieu le 14 janvier. D’ici là, le Premier ministre devrait avoir formé son gouvernement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une équipe à laquelle Les Républicains ne sont pour l’heure pas sûrs de participer tant le flou demeure sur la politique que François Bayrou souhaite mener à Matignon. La droite exige plus de visibilité avant de se prononcer.

Ce mardi, à l’Assemblée nationale, François Bayrou a rassuré une partie des Républicains sur sa volonté de réduire les dépenses publiques. "Je n’ai jamais cru que solution se trouvait dans plus de fiscalité", a-t-il répondu devant l'hémicycle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a trop de flou à ce stade pour décider"

Mais sa réponse sur la maitrise de l’immigration n’a en revanche pas beaucoup convaincu. "Est-ce que l’immigration est un sujet pour nos concitoyens ? Oui. Et donc je serai heureux, dans les prochains jours, de défendre un point de vue", explique le Premier ministre.

D’où l’hésitation de la droite à participer au gouvernement. "Il y a trop de flou à ce stade pour décider", estime Laurent Wauquiez. Ses députés restent attachés à lutte contre le narcotrafic, mais aussi la revalorisation du travail et la lutte contre l’assistanat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce sont des choses auxquelles on tient et évidemment on se battra pour que ce soit dans la feuille de route du Premier ministre. Mais au-delà de ça, quand bien même on nous donnerait satisfaction sur tout, et qu’on aurait l’abrogation de la réforme des retraites à côté, vous voyez bien qu’il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc, on a besoin d’avoir de la visibilité sur toute la feuille de route", juge le député LR du Val-de-Marne Vincent Jeanbrun.

En pleine négociation sur la formation du gouvernement, LR est donc toujours sur une ligne de crête entre la tentation de peser dans les ministères, et la volonté de ne pas céder sur ses convictions au sein d’un exécutif qui devrait selon toute vraisemblance, pencher plus à gauche que sous Michel Barnier.