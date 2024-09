Nomination du Premier ministre : avant d'être consulté par Macron, Xavier Bertrand ne lâche pas un mot

"Ça va, c'est encore un peu calme. Dans quelques heures, quelques jours, tout va changer." Et ce n'est pas son cas personnel que Xavier Bertrand évoque ce matin dans un lycée de l'Oise, à Crépy en Valois, mais bien ce qui attend les enseignants dans les prochains jours en cette rentrée scolaire. Visite des classes, des ateliers, remise des uniformes aux élèves... À quelques heures de sa rencontre avec Emmanuel Macron, Xavier Bertrand a finalement fait comme si de rien n'était.

Aucun mot sur sa visite à l'Élysée

"Aucun commentaire avant et je vous dirai après ce qu'il en est. Là, aujourd'hui, c'est un président de région qui bosse. Moi, je suis là avec les jeunes dans un lycée de la région et puis voilà, pour le reste, ce sera en fin de journée !", insiste Xavier Bertrand. Inscrit dans la courte liste des candidats potentiels à Matignon, le président de la région Hauts-de-France lâche malgré tout quelques mots sur ce qui pourrait être une solution pour une sortie de crise politique.

"Les Français veulent que l'on traite les urgences. Les Français veulent absolument que l'on vive dans un pays qui soit beaucoup moins fracturé, beaucoup plus apaisé et un pays qui va de l'avant. Ça, tout le monde le sait. Mais depuis bien longtemps, vous savez, surtout dans cette région, j'ai pu mesurer depuis maintenant dix ans les fractures et la façon dont je devais résorber les fractures. Ça, j'ai toujours eu ça à l'esprit", explique-t-il. Est-ce que ce sera le message qu'il délivrera cet après-midi à l'Élysée ? À cette question, Europe 1 obtenu qu'un petit sourire silencieux.