"Noël de l'Élysée" : le président fait des cadeaux "de temps en temps", glisse Emmanuel Macron

REPORTAGE

Cette année, pour cause de travaux de rénovation du palais présidentiel, le "Noël de l'Élysée" n'était pas à l'Élysée, mais à la Manufacture des Gobelins, dans le 13ème arrondissement de Paris. Pour l'occasion, quelque 400 enfants avaient fait le déplacement. Des enfants du personnel de l'Élysée, comme le veut la tradition, mais aussi des enfants malades ou en situation de handicap, issus de plusieurs associations, ainsi que des enfants de policiers, de gendarmes, de pompiers ou de militaires morts ou gravement blessés en service cette année.

Distribution de cadeaux pendant 40 minutes. Ces 400 enfants, dopés au gâteau au chocolat et au jus de pomme, n'avaient tous qu'un seul mot en tête : "Les cadeaux !". Et voilà comment Emmanuel Macron et son épouse se sont transformés en Pères Noël de circonstance, en offrant, pendant plus de 40 minutes, des cadeaux aux jeunes invités, notamment des boîtes de magies.

« Monsieur le Président, vous distribuez des cadeaux ? »

« De temps en temps ... » répond @EmmanuelMacron au Noel de l’Élysée #noel@Europe1pic.twitter.com/E1RV6ZoINY — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) 19 décembre 2018

Une allusion aux "gilets jaunes" ? Et quand on a demandé au président de la République s'il distribuait des cadeaux, celui-ci a répondu : "De temps en temps". Fallait-il y voir une allusion aux mesures du gouvernement pour les "gilets jaunes" ? Chacun se fera son opinion. L'heure n'était en tout cas pas à la politique mercredi, mais bien aux fêtes de Noël.