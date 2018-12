Le "Noël de l'Élysée" 2018 délocalisé à la Manufacture des Gobelins pour cause de travaux à l'Élysée

Pour cause de rénovation de la salle des fêtes de l'Élysée, Emmanuel et Brigitte Macron fêteront ce mercredi le traditionnel "Noël de l'Élysée" dans la Manufacture des Gobelins, avec comme chaque année les enfants du personnel et de plusieurs associations.

Un goûter avec le couple présidentiel. Les enfants profiteront d'un goûter et d'un spectacle dans la grande galerie de la Manufacture des Gobelins où viendront les saluer le président de la République et son épouse en milieu d'après-midi. Outre les enfants des 800 collaborateurs de l'Élysée, sont invités ceux de policiers, gendarmes, pompiers et de militaires morts ou gravement blessés en service cette année, ainsi que des enfants des associations ELA, Solidarité enfants sida, Du sport et plus, et des résidents de l'institut médico-éducatif Henri Wallon, a précisé la présidence.

L'Élysée est en travaux. La salle des fêtes ainsi que plusieurs autres salons du Palais de l'Élysée sont en rénovation jusqu'à la mi-janvier 2019, des travaux évalués à 500.000 euros qui doivent être en partie financés par la vente de produits dérivés à l'emblème de l'Élysée.