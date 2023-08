Nicolas Sarkozy est l'invité exceptionnel de Pascal Praud mardi 29 août dès 11 heures

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy sera l'invité exceptionnel de "Pascal Praud et vous", ce mardi 29 août entre 11 heures et 13 heures. En direct durant deux heures, l'ancien président de la République réagira aux sujets d'actualité au micro de Pascal Praud et répondra aux questions des auditeurs d'Europe 1 à l'occasion de la sortie de son livre Le temps des combats, publié aux Éditions Fayard.

Dans ce second tome de ses mémoires, l'ancien chef de l'État raconte la deuxième partie de son quinquennat, entre 2009 et 2011. "J’ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ces années à l’Élysée comme s’il avait été à mes côtés tout au long de ces évènements", précise la quatrième de couverture. Au long des 560 pages, Nicolas Sarkozy revient sur les moments forts de son passage à l'Élysée, comme le discours de Grenoble ou sa relation avec son homologue américain, Barack Obama. L'ancien président s'intéresse aussi à la présidentielle de 2027 et donne son analyse sur la politique actuelle en France et à l'international.

Des sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy reviendra dans "Pascal Praud et vous" sur Europe 1.

Une émission à retrouver en direct sur Europe 1, Europe1.fr et les réseaux sociaux de la station.