Pascal Praud et vous - Nicolas Sarkozy : «Quand on est président, on doit rester un être humain»

Nicolas Sarkozy se confie au micro de Pascal Praud. Invité exceptionnel de l'émission Pascal Praud et vous ce mardi, peu après la sortie de son nouveau livre Le temps des combats aux éditions Fayard, l'ancien président de la République revient sur son expérience passée au sommet de l'État, entre 2007 et 2012. "J'ai voulu être un président incarné", affirme l'ex-chef de l'État, comparant sa vision de l'exercice du pouvoir avec ses deux prédécesseurs, François Mitterrand et Jacques Chirac. "J'ai voulu être un président qui n'arrête pas de vivre. Je pense que quand on est président de la République, on doit rester un être humain", déclare Nicolas Sarkozy sur Europe 1.

