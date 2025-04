Giulia Sarkozy bannie de TikTok : Carla Bruni réagit pour la première fois

Invitée du podcast "Carla pour toi" ce vendredi 25 avril, Carla Bruni a évoqué pour la première fois le bannissement de sa fille Giulia, 13 ans, du réseau social Tiktok, sur lequel elle était pourtant très active et populaire.

Carla Bruni comme nous ne l'avions jamais vue... Pour les besoins du podcast Carla pour toi, de Carla Ghebali, l'ancienne Première dame a troqué ses élégantes tenues contre un pyjama en soie, dans lequel elle semblait visiblement à l'aise, en tout cas suffisamment pour se laisser aller à quelques confidences sur sa fille Giulia.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont écrit à TikTok

À seulement 13 ans, l'adolescente a récemment été bannie de TikTok, réseau social qu'elle utilisait pourtant quotidiennement. "Ils l'ont bannie !", s'indigne Carla Bruni dans le nouvel épisode de Carla pour toi, diffusé sur YouTube ce vendredi 25 avril.

L'ancienne mannequin a ensuite partagé son incompréhension face à cette décision du réseau social chinois qui n'a paradoxalement toujours pas interdit les multiples faux comptes créés au nom de sa fille. "Ils l’ont bannie alors qu’il y a des comptes pirates d’elle qui ont un nombre d’abonnés incroyable qui, peut-être, monétisent. La pauvrette, alors qu’elle est mineure", s'offusque l'épouse de Nicolas Sarkozy. Supprimé le mois dernier, le compte TiktTok de Giulia n'a pour l'heure toujours pas été réactivé, malgré les nombreuses tentatives de ses illustres parents. "On leur écrit, on leur écrit, on leur écrit, mais on a l’impression que ce ne sont que des machines", confie Carla Bruni, désespérée.

"Il faut protéger ton âme"

Au cours de son interview, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a évoqué la popularité de sa fille sur TikTok : "Avec le peu qu’on l’a vue, deux, trois vidéos, elle a eu un succès. D’habitude, les "filles de" sont détestées. Là, c’est tout l’inverse". Malgré son jeune âge, Giulia Sarkozy aurait déjà conscience des dangers des réseaux sociaux et utilisait donc TikTok avec une grande prudence, assure sa mère : "Elle était très mignonne. Quand je lui ai dit : 'Tu ne vas pas quand même regarder tous les commentaires. Tu dois faire attention, protéger ton âme de ça'. Elle m’a dit : 'Mais non, je ne lis pas du tout les commentaires. Ce qui m’intéresse, c’est que ça bouge'". L'utilisation de TikTok n'a jamais "entamé" la "structure profonde" de l'adolescente, joviale et déterminée. "Pour elle, c’est un outil et un outil merveilleux", souligne Carla Bruni.

Malgré tout, l'ancienne Première dame reconnaît que cet outil, aussi formidable soit-il, n'est pas sans dérives. "C’est extrêmement dangereux pour les enfants. Extrêmement dangereux, il faut que ce soit absolument surveillé. Il faut faire attention à tout ce qui est pédocriminalité, malades mentaux et aussi personnes fragiles", insiste-t-elle face à Carla Ghebali. Un message bien intégré par son fils Aurélien Enthoven et sa fille Giulia Sarkozy, deux "enfants des réseaux sociaux", qui y sont très "impliqués" mais "pas dupes" pour autant.

