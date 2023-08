La question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne marque l'un des désaccords majeurs entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. L'ancien président de la République, alors contre cette idée, l'évoque dans son livre Le temps des combats, et revient dessus auprès de Pascal Praud dans l'émission Pascal Praud et vous. Et sans langue de bois : "On n'a pas de leçon à recevoir Barack", s'est alors exclamé Nicolas Sarkozy envers le locataire de la Maison-Blanche.

