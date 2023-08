VIDÉO - Pascal Praud et vous : Nicolas Sarkozy se livre sur sa relation avec François Fillon

Dans son livre Le temps des combats, Nicolas Sarkozy s'interroge sur la fonction de Premier ministre, occupée par François Fillon tout au long de son quinquennat. Auprès de Pascal Praud dans l'émission Pascal Praud et vous, l'ancien locataire de l'Élysée revient sans filtre sur la relation nouée avec son unique chef du gouvernement, mettant régulièrement les points sur les i. "J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Fillon qui a été un très bon Premier ministre. Mais quand on avait des discussions et qu'il avait des désaccords avec moi, je lui disais 'Rappelle-moi qui a été élu ? Et qui a été nommé ?'", lance l'ex-chef de l'État sur Europe 1.

