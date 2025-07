Un rendez-vous «chaleureux et respectueux» : Nicolas Sarkozy a reçu Jordan Bardella pour un petit-déjeuner

Ce mardi matin, Jordan Bardella a été reçu par Nicolas Sarkozy pour un petit-déjeuner. Selon l'entourage de l'ancien président de la République et du chef du Rassemblement national, les deux hommes se sont entretenus en privé dans un climat décrit comme chaleureux et respectueux.

Un rendez-vous qui aurait été impensable il y a quelques années : une rencontre entre un ancien président de la République et le chef du Rassemblement national. Ce mardi matin, Nicolas Sarkozy a reçu Jordan Bardella pour un petit-déjeuner. Sur place, l'ambiance était même cordiale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Jordan Bardella prend la défense de Nicolas Sarkozy

Un échange rare entre deux figures qui comptent. Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella se sont entretenus en privé dans un climat décrit comme chaleureux et respectueux par leurs entourages. Pas de tractation politique, mais une discussion franche sur l'état du pays et les défis à venir.

L'ancien président, toujours très écouté à droite, s'est montré sensible aux marques de considération exprimées ces dernières semaines par le patron du Rassemblement national. Mi-juin, Jordan Bardella avait dénoncé le retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy. "Cette décision me choque. J'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, qu'il y a une volonté de l'humilier", avait déclaré le président du RN.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Présidentielle 2027 : Marine Le Pen n'écarte pas la piste Jordan Bardella

Signe de la volonté du dialogue de Nicolas Sarkozy, il y a deux semaines, il s'était rendu à Matignon pour déjeuner avec François Bayrou, l'un de ses adversaires politiques historiques.