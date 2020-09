Nicolas Sarkozy est celui qui incarne le mieux la droite, selon un sondage

Comme une ombre qui plane. Il a beau être désormais retiré de la vie politique et remplir les rayons des librairies plutôt que les meetings, Nicolas Sarkozy reste à ce jour la personnalité politique qui incarne le mieux la droite en France. C'est en tout cas l'un des enseignements d'un sondage Ifop pour le JDD paru ce dimanche*. Tandis que la rentrée des Républicains se fait sous le signe de l'incertitude, avec un François Baroin pressenti pour endosser le costume de candidat en 2022 qui laisse planer le suspense, 69% des sondés estiment que l'ancien président de la République est la personnalité incarne le mieux la mouvance LR.

Nicolas Sarkozy incarne mieux la droite que François Baroin

Il devance ainsi Édouard Philippe (67%), Xavier Bertrand (59%) et François Baroin (58%). Dans le détail, Nicolas Sarkozy est considéré comme la meilleure incarnation de la droite par 80% des Français sympathisants LREM interrogés, 92% des sympathisants LR et 72% des sympathisants RN. Également dans le classement, Emmanuel Macron "incarne bien la droite" pour 53% des sondés (83% LREM, 47% LR, 25% RN), il arrive donc en septième position.

72% des électeurs d'Emmanuel Macron veulent voir un accord se nouer avec LR

Quant à savoir si Les Républicains doivent faire bannière commune derrière Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle 2022, comme l'a récemment proposé le maire de Nice (LR) Christian Estrosi, une majorité de Français répondent non. Ils sont ainsi 65% des sondés à penser que c'est une mauvaise idée, contre 35% à y être favorable. Dans le détail, 63% des sondés qui ont voté François Fillon en 2017 ne veulent pas voir LR se rallier à LREM, et 72% des électeurs d'Emmanuel Macron veulent voir un accord se nouer entre LR et LREM.

*Le sondage de l'Ifop a été mené auprès d'un échantillon de 1.003 personnes de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées en ligne les 3 et 4 septembre 2020. La marge d'erreur du sondage varie entre 1,4 et 3,1 points.