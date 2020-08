Nicolas Sarkozy en tête des ventes en librairies et accueilli en "rock star" à Toulon

Trois semaines après sa sortie, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, est numéro 1 des ventes, avec déjà 213.000 exemplaires vendus. C'est un démarrage plus fort encore que pour Passions, son précédent ouvrage qui s'est écoulé à plus de 300.000 exemplaires. Mercredi après-midi, l’ancien Président de la République était en terrain conquis à la librairie Charlemagne à Toulon, pour une séance de dédicace, où il a été accueilli par un véritable fan club.

Certains ont attendu cinq heures

Au premier rang, Pascale porte un T-shirt avec inscrit "Sarkozette 83" et elle ne cache pas son émotion : "Comme je suis contente ! C'est notre rock star à nous ! C'est notre président ! Et la France a plus que jamais besoin de lui". "J'ai toute sa série de livres, je viens les faire dédicacer. Pour le prochain tome, je serai présente", raconte Alice, autre sarkozyste inconditionnelle, qui a patienté près de cinq heures devant la librairie pour être l'une des premières.

Nicolas Sarkozy exclut un retour en politique

Dans cette librairie toulonnaise, ils sont nombreux à profiter de leurs quelques secondes de face-à-face pour s'adresser directement à l'ancien Président. "Revenez, revenez vite !", demande un fan à Nicolas Sarkozy, avant de confier : "c'est un homme exceptionnel. C'est le meilleur. Il a une pêche d'enfer, il faut le faire revenir".

Nicolas Sarkozy sourit poliment sous son masque. "C'est l'expression d'une inquiétude et d'une fidélité. J'ai gardé un lien avec les Français, et c'est très important pour moi ce lien mais de là à replonger dans la vie partisane, non", promet l’intéressé. Pas de retour en politique prévu donc, mais Nicolas Sarkozy va continuer les séances de dédicaces, avant de s'atteler à tome 2.